Metro Turizm'den "Yolcuya dayak" haberlerine ilişkin açıklama

Metro Turizm’den ‘Muavini Hamile Kadını Tekme Tokat Dövdü’ başlığı altında çeşitli basın kuruluşlarında yer alan haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Metro Turizm'den 'Muavini Hamile Kadını Tekme Tokat Dövdü' başlığı altında çeşitli basın kuruluşlarında yer alan haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama da yapan Metro Turizm şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün 'Metro Turizm Muavini Hamile Kadını Tekme Tokat Dövdü' başlığı altında çeşitli basın kuruluşlarında yer alan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu üzücü ve ağır ithamdan haberdar olur olmaz gerekli araştırmalar yapılmış, sözde olayın gerçekleştiği otobüste seyahat eden tüm yolcularla çağrı merkezimiz aracılığı ile ulaşılarak görüşme sağlanmıştır. Yolcularımız, herhangi bir fiziksel temas veya darp olayının söz konusu olmadığını ve bu konuda tanıklık edebileceklerine dair beyanlarını şirketimizle paylaşmışlardır. Ayrıca ''herhangi bir darp – cebir izine rastlanmadı'' şeklindeki saptamaya açıkça yer veren ve iddia sahibi tarafından bu çirkin ithama konu olayın yaşandığı gün alınan Genel Adli Muayene Raporu da kamuoyunun bilgisindedir. Bu çirkin ve asılsız iddianın sahibi olan yolcumuzda anksiyete bozukluğu olduğuna ilişkin olarak basına yansıyan rapor sebebiyle, bu asılsız ve dayanaksız iddianın, yolcumuzun üzücü rahatsızlığından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu tür sansasyonel haberler şirketimizden daha çok karayolu yolcu taşımacılığı sektörüne zarar vermekte, bu ulaşım modunu her yıl kullanan 200 milyon yolcuya ve dolaylı olarak ülkeye zarar vermektedir. Başta medyamız olmak üzere, herkesin bu hassasiyetin bilincinde olması en büyük temennimizdir.

Hal böyle iken, şirketimizi karalama ve/veya haksız kazanç sağlamaya yönelik bu tip iddiaların takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı, muhataplar hakkında ve buna yalan haber yapmak suretiyle iştirak eden basın kuruluşları hakkında yasal yollara başvurmaktan kaçınmayacağımızı kamuoyuna duyururuz." Dedi.

GALİP ÖZTÜRK RAPORLARI PAYLAŞTI

Metro Turizm'in sahibi iş adamı Galip Öztürk, şikayetçi kadının ruhsal sorunları olduğunu ve söz konusu kadının psikolojik sorunlarını olduğuna ilişkin psikiyatri raporunu paylaştı. İşte o raporlar: