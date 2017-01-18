Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 18 Ocak 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 814'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 3, 4, 19, 23, 29 ve artı 8 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen bir kişi, 2 milyon 219 bin 83 lira ikramiye kazandı. Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 814'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 3, 4, 19, 23, 29 ve artı 8 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 2 milyon 219 bin 83 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 5 bin 298'er lira, 4 artı 1 bilen 231 kişi 344 lira 45'er kuruş, 4 bilen 2 bin 850 kişi 37 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 474 kişi 20 lira 65'er kuruş, 3 bilen 90 bin 356 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 60 bin 128 kişi 6 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 202 bin 586 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Beykoz ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 4 milyon 73 bin 303 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 55 bin 604 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 588 bin 641 lira 234 kuruş aktarıldı.