X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 18 Ocak 2017
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

- - 18 Ocak 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 22:01 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 22:01
Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 18 Ocak 2017
Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 18 Ocak 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 814'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 3, 4, 19, 23, 29 ve artı 8 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen bir kişi, 2 milyon 219 bin 83 lira ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 814'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 3, 4, 19, 23, 29 ve artı 8 olarak belirlendi. itibarıyla Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 2 milyon 219 bin 83 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 5 bin 298'er lira, 4 artı 1 bilen 231 kişi 344 lira 45'er kuruş, 4 bilen 2 bin 850 kişi 37 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 474 kişi 20 lira 65'er kuruş, 3 bilen 90 bin 356 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 60 bin 128 kişi 6 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 202 bin 586 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Beykoz ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 4 milyon 73 bin 303 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 55 bin 604 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 588 bin 641 lira 234 kuruş aktarıldı.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.