Sevgilisi tarafından öldürülen hemşirenin son sözü "Kızım iyi mi?" olmuş

Adana’da terk ettiği sevgilisi 26 yaşındaki Emre Arıkan tarafından öldürülen 42 yaşındaki Fatma Taş’ın son sözü, aynı olayda yüzünden yaralanan kızı 22 yaşındaki Gizem Taş için söylediği 'Kızım iyi mi?' olmuş. Gizem Taş, sosyal paylaşım sitesinde annesinin son sözlerini paylaştı.

15 Ocak'ta merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde oturan hemşire Fatma Taş'ın evine gelen sevgilisi Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen genç kadını ikna etmek isterken aralarında tartışma çıktı. Evin önündeki alevlenen tartışma sırasında Arıkan üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekip, genç kadına ardı ardına ateş etti. Bu arada araya girip annesini korumak isteyen Gizem Taş'ın da yüzüne kurşun isabet etti. Emre Arıkan, anne ile kızını vurduktan sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken Fatma Taş, ertesi gün, Emre Arıkan ise dün hayatını kaybetti.

"GEREKSİZ İNSAN BAŞ AĞRITIR"

Öldürülen Fatma Taş'ın sosyal paylaşım sitesinde 1 Eylül 2016'daki, 'Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin insanı al. İsrafın lüzumu yok. Sonra tabaktaki fazla yemek karnını, hayatındaki gereksiz insan da başını ağrıtır' yazılı paylaşımı dikkat çekerken; yaralı kurtulan kız Gizem Taş ise üzüntüsünü sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınlıyor.

"MELEK ANNEM"

'Artık benim kaybedecek hiç bir şeyim yok' yazan genç kız dün de hesabından annesinin son sözünü yazdı. 'Kızım iyi mi?' Son sözü oldu.

Mekanın cennet olsun melek annem' yazan genç kıza arkadaşları da sabır ve başsağlığı diledi.