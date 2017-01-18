X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Taksim tramvay hattı tadilata giriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Taksim tramvay hattı tadilata giriyor

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 17:45 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 17:45
Taksim tramvay hattı tadilata giriyor
Taksim tramvay hattı tadilata giriyor

Taksim'de nostaljik tramvay seferlerine altyapı çalışması nedeniyle bugünden sonra ara veriliyor.

İstiklal Caddesini'ne renk katan ve özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken nostaljik tramvay seferlerine yapılacak olan altyapı çalışması nedeniyle ara veriliyor. Meydan ve Tünel arasında çalışan tramvay seferleri yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak. Taksim Meydanı'ındaki tramvay durağına İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren Nostaljik Tramvay hattı hizmet veremeyecektir. Bu güzergahı kullanacak yolcularımız İstanbul Metrosunu kullanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz yazılı Türkçe, İngilizce duyuru afişi asıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.