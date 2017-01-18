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Tarsus’ta feci kazada anne öldü, oğlu ağır yaralandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 16:58 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 17:02
Tarsus’ta feci kazada anne öldü, oğlu ağır yaralandı
Tarsus’ta feci kazada anne öldü, oğlu ağır yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesi D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında anne hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu Kamberhöyüğü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tekeliören Mahallesi'nde ikamet eden Güllü Şen (45), oğlu Haydar Şen'le (22) ile birlikte motosikletle Yenice Mahallesi'nden alış veriş yaptıktan sonra evlerine dönmek için yola koyuldular.

D-400 karayolunda seyir halinde olan motosiklet yol kenarında park halinde olan 33 FT 713 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kaza motosiklette bulunan Güllü Şen olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Haydar ise ağır yaralanarak olay yerine gelen 112 Ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden Güllü Şen, Tarsus Belediyesine ait cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücü ifadesi için karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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