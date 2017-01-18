Tartıştığı kocasının otomobiline zarar verdi

Adana'da bir kadının tartıştığı kocasının otomobiline zarar vermesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesinde ikamet eden S.K. ile B.K. çifti arasında evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası S.K. evden ayrıldı, B.K. ise kocasının sokakta park halinde bulunan 34 GM 1986 plakalı otomobilini tekme, yumruk darbeleri ve parke taşıyla vurarak zarar verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, B.K'nin araca daha fazla zarar vermesini önledi. Kadın, polislere, otomobilin kocasına ait olduğunu, aralarındaki tartışma nedeniyle araca zarar verdiğini belirtti.

Polislerin telefonla irtibat kurduğu aracın sahibi S.K'nın eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bunun üzerine ekipler, B.K. hakkında işlem yapmadan olay yerinden ayrıldı.

B.K. de zarar verdiği araca binerek olay yerinden ayrıldı.

- Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kadının araca zarar verme anı ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülere göre, B.K. önce aracın aynasını eliyle kırıyor. Aracı yumruklamaya başlayan kadının yanına bir kişi gelerek engellemeye çalışıyor.

Daha sonra B.K. aracın arka tamponuna tekme atıyor. Yol kenarında bulduğu parke taşıyla aracın camlarına zarar veren kadın bir süre sonra olay yerinden uzaklaşıyor.