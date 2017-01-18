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inde eden !

İHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 19:32 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 19:40
Van depreminde firar eden mahkum yakalandı!
Van depreminde firar eden mahkum yakalandı!

'da 2011 yılında meydana gelen de hasar gören cezaevinden eden , yol kontrolleri sırasında .

Alınan bilgiye göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güzeldere Jandarma Karakolu ekiplerince -Hakkari karayolunda uygulama yapıldı. Bu esnada durdurulan bir yolcu minibüsünde şüpheli hareketlerde bulunan E.Ç. isimli şahsın yapılan sorgusunda, 23 Ekim 2011'de meydana gelen de hasar gören Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ettiği ortaya çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmaktan ceza aldığı ve depremde firar ettiği öğrenilen E.Ç. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen E.Ç., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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