Aile katliamından ‘yasak aşk’ çıktı

İzmir’de, Hüseyin Tiryaki ile eşi, annesi ve kardeşini öldüren zanlı, Tiryaki’nin yanında çalışan Hakan Kılıç çıktı. Kılıç’ın babasıyla, Tiryaki’nin annesi arasındaki ilişki nedeniyle iki ailenin husumet yaşadığı belirlendi

İzmir'de telefon satıcısı Hüseyin Tiryaki ile 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ı öldüren zanlı, Tiryaki'nin daha önce yanında çalıştığı eczacı Hakan Kılıç çıktı. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Tiryaki'nin o dönemde ikinci eşiyle evli olan annesi Aysel Aslan, 7-8 yıl önce Hakan Kılıç'ın babası Murtaza Kılıç ile yasak aşk yaşamaya başladı. Yıllarca süren bu ilişki sırasında Murtaza Kılıç, sevgilisine önemli ölçüde maddi destekte bulurken, kadının oğlu Hüseyin Tiryaki de bir dönem Hakan Kılıç'ın eczanesinde çalıştı. Bu arada Aysel Aslan'ın ikinci eşi Mehmet Aslan, 2 yıl önce denizde boğuldu. Bir süre sonra iki sevgili arasında anlaşmazlık çıkınca, iddiaya göre Hakan Kılıç babasının paralarını yediğini düşündüğü Aysel Aslan'dan intikam almaya karar verdi.

KADERİN BÖYLESİ

POLİSLERLE KONUŞMUŞ

Olay günü aracına aldığı Hüseyin Tiryaki'yi önce döven Hakan Kılıç, ardından başından tabancayla vurup, cesedini yol kenarına attı. Daha sonra Tiryaki'nin evine giden Kılıç, kendisini tanıdıkları için içeriye alan 3 kadını da bıçaklayarak öldürdü. Üzerindeki kanlı kıyafetleri çıkartıp, otomobiline bırakan ve yeni kıyafetler giyen Kılıç, 3 kişiyi öldürdüğü apartmana gelip, soğukkanlı bir şekilde olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri ile sohbet ederek, soruşturma ile ilgili bilgi almaya çalıştı.

ÜRKEK VE ÇEKİNGEN BİRİYDİ

Ardından evine giden Kılıç, öğretmen eşi İlknur Kılıç'ı arayıp, "Hakkınızı helal edin. Kızıma iyi bak" dedikten sonra, tabancayla intihar etti. Polis, Kılıç'ın 3 kadını öldürdüğü bıçağı evde, Hüseyin Tiryaki'nin telefonunu da Kılıç'ın otomobilinde buldu. Yakın çevresinin son derece ürkek ve çekingen bir yapıya sahip olarak tanıdığı Kılıç'ın böyle bir katliam yapması herkesi şaşkınlığa uğrattı. Eşi İlknur Kılıç'ın da polise, "Eşim hayatında tavuk bile kesmedi. Bu işi nasıl yaptı, inanamıyorum" dediği öğrenildi. Bu arada Hüseyin Tiryaki'nin diğer üvey kardeşi üniversite öğrencisi Emre Can Aslan'ın, olay sabahı erken saatte evden çıktığı için öldürülmekten son anda kurtulduğu belirtildi.



İNTİHAR ETTİ

Hüseyin Tiryaki'yi tabancayla vuran, üç kadını ise bıçaklayarak öldüren Hakan Kılıç (solda), eşine "Hakkınızı helal edin" dedikten sonra intihar etti.