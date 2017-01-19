Karı kocanın ölümüne neden olan zanlı için 22,5 yıl hapis istendi

Bursa'da, park ettikleri araçta orman yangınını izleyen ailenin aracına çarparak araçtaki çiftin ölümüne, çocuklarının yaralanmasına neden olan zanlı için 22,5 yıl hapis istendi.

(Fotoğraftaki: Ercan Mandıracı)

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde 2015 yılında, park ettikleri otomobillerinde orman yangınını izleyen Deniz Çekirge (33) ile eşi Seyit Çekirge'nin (34) araçlarına hızla çarparak ölümlerine, arkada oturan kızları 5 yaşındaki Ceren'in yaralanmasına neden olmakla suçlanan Ercan Mandıracı'nın (35) yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı mütalasında, sanık Ercan Mandıracı'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' ve 'Yaralamak' suçlarından toplam 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



Merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde oturan Deniz ve Seyit Çekirge çifti, 2015 yılının Ağustos ayında 5 yaşındaki ikiz kızlarından Beren'i yakınlarına bırakırken, Ceren'i yanlarına alıp 16 BYJ 39 plakalı otomobilleri ile şehir turu yapmak istedi. Çekirge çifti, Mudanya Yolu üzerinde etkili olan orman yangınını izlemek için Tepedevrent Mevkisi'ne geçti. Burada yol kenarına park ettikleri otomobillerinde yangını izleyen Çekirge çiftinin aracına, iddiaya göre aşırı hız yapan ve zigzag çizerek giden Ercan Mandıracı yönetimindeki 16 YJU 936 plakalı otomobil çarptı. Kazada şoför koltuğunda oturan Seyit Çekirge ile yanında oturan eşi Deniz Çekirge öldü, arka koltukta oturan kızları Ceren ise hafif yaralandı. Aynı kazada Mandıracı yönetimindeki otomobilin çarptığı diğer araçta bulunan Sinan Adalı ile eşi, kızı ve torunu da yaralandı. Olayın ardından Mudanya Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olan Ercan Mandıracı tutuklandı.

(Seyit Çekirge)



'ANİDEN FREN YAPTI' SAVUNMASI



Hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' ve 'Yaralamak' suçlarından dava açılan tekstil ticareti yapan Ercan Mandıracı duruşmada yaptığı savunmasında, olay akşamı arkadaşları ile Mudanya'ya yemeğe gittiklerini fakat alkol almadığını belirtip, yangın nederniyle yolun duman kaplı olduğunu öndeki aracın aniden fren yapması sonucu kazaya neden olduğunu belirterek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı yaralılara ise şifa diledi.

(Deniz Çekirge)



Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan Ercan Mandıracı'nın yargılanmasına devam edildi. Karar aşamasına gelen duruşmada cumhuriyet savcısı sanığın 'Bilinçli Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' ve 'Yaralamak' suçlarından 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Duruşma karar için ertelendi.