Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 19 Ocak 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 483'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu hafta kazandıran numaralar 1, 7, 27, 32, 50 ve 51 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 370 bin 255 lira haftaya devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 483'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 1, 7, 27, 32, 50 ve 51 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 370 bin 255 lira 7 kuruş haftaya devretti. Böylece büyük ikramiye sekizinci kez devretmiş oldu. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto sonuçları itibarıyla bu hafta büyük ikramiye olan 14 milyon 370 bin 255 lira haftaya devretti. Böylece Süper Loto'da büyük ikramiye sekizinci kez devretmiş oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 483'üncü hafta çekilişinde, 5 bilen 60 kişi 13 bin 181 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 243 kişi 200 lira 35'er kuruş, 3 bilen 89 bin 921 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 3 milyon 106 bin 684 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 244 bin 458 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 255 bin 226 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.