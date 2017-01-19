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- - 19 Ocak 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 22:21 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 23:44
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 19 Ocak 2017
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 19 Ocak 2017

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 483'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu hafta kazandıran numaralar 1, 7, 27, 32, 50 ve 51 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 370 bin 255 lira haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 483'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 7, 27, 32, 50 ve 51 olarak belirlendi. itibarıyla Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 370 bin 255 lira 7 kuruş haftaya devretti. Böylece sekizinci kez devretmiş oldu. İşte hakkında tüm detaylar!

itibarıyla bu hafta büyük ikramiye olan 14 milyon 370 bin 255 lira haftaya devretti. Böylece Süper Loto'da büyük ikramiye sekizinci kez devretmiş oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 483'üncü hafta çekilişinde, 5 bilen 60 kişi 13 bin 181 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 243 kişi 200 lira 35'er kuruş, 3 bilen 89 bin 921 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 3 milyon 106 bin 684 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 244 bin 458 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 255 bin 226 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.

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