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Ayvacık’ta 42 kaçak yakalandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 12:14
Ayvacık’ta 42 kaçak yakalandı
Ayvacık’ta 42 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'a gitmeye çalışan 42 mülteci yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren sahil güvenlik ekipleri, Sivrice mevkiine operasyon düzenledi. Lastik botla denize açılan kaçaklar, 'TCSG-72' Bot Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Suriye, Eritre, Kongo, Afganistan, Angola, Kamerun, Eritre, Fas ve Mali uyruklu 42 kaçak, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirildi. Kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu. Yabancı uyruklu 42 kişi, ifadelerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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