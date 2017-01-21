Cinayet şüphelisi, 61 kilo esrarla yakalandı

Gaziantep'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve 61 kilo esrar ele geçirdiği aracın sahte ehliyetli sürücüsünün cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Gaziantep'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kent girişinde durumundan şüphelendiği araçları durdurarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi.

61 KİLO ESRAR BULUNDU

Ekiplerin, durumundan şüphelendiği ve cam taşınan bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında cam taşıma kabiniyle zemin arasına gizlenmiş 61 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan polisler, M.A.K. adına düzenlenmiş ehliyeti bulunan kamyonet sürücüsünü de gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen sürücünün burada yapılan incelemede ehliyetinin sahte olduğu saptandı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DEVAM EDİLİYORDU

Araştırmada, gerçek isminin H.E. olduğu belirlenen şüphelinin aynı zamanda; 'Kasten adam öldürme suçundan' arandığı ortaya çıktı. Sorgulaması tamamlanan şüpheli H.E., 'Kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti yapma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edildi.