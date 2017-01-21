minika ÇOCUK 5., minikaGO 6. yaşını kutladı.

Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalları minikaÇOCUK ve minikaGO yeni yaşlarını kanal yönetimi ve Turkuvaz Medya Grubu yöneticilerinin katılımıyla kutladı.

Ocak 2011'de minika adıyla yayın hayatına başlayan ve bir yılın sonunda yaş gruplarına göre ayrılmış iki farklı kanalla yoluna devam eden minikaÇOCUK ve minikaGO, güvenilir ekranı ve dünyaca ünlü yapımlardan seçilen arşiviyle Türkiye'nin en çok sevilen ve tercih edilen çocuk kanalları oldu. Yayına başladığı ilk günden itibaren, aileler ve çocuklar tarafından en çok tercih edilen kanallardan olan minikaÇOCUK ve minikaGO'da yayınlanan tüm çizgi dizi, program ve belgeseller konusunda uzman editör ve pedagog ekibi tarafından saniye saniye, kelime kelime titiz denetimlerinden geçtikten sonra izleyiciyle buluşuyor. Bu nedenle minikaÇOCUK'un 3-8 yaş, minikaGO'nun ise 7-14 yaş grubu çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine zarar verecek hiçbir öğe barındırmamasına son derece özen gösteriliyor.

Dünyaca ünlü yapım stüdyolarıyla yapılan işbirlikleri sayesinde, yine çocukların en sevdiği ve dünyaca ünlü animasyon serilerini arşivine katan kanallar, her geçen gün yükselen grafiğiyle çocukların aileleriyle birlikte en sıkı takip ettiği çocuk kanalları oluyor.

Ocak ayı başında kanalların yanı sıra, zengin ve eğitici içerikleriyle minika ailesine katılan minikaÇOCUK ve minikaGO dergileri de bu başarılı zincirin yeni halkaları oldu ve henüz ilk ayı olmasına rağmen büyük başarı yakaladı.

minikaÇOCUK ve minikaGO'nun yeni yaşlarında izleyicilerini çok büyük sürprizler bekliyor.