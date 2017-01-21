Trafik magandalarının başına tornavida sapladığı adam hayatını kaybetti

Çocukların gözü önünde hunharca öldürülen baba, gözyaşları arasında toprağa verildi

Aydın'da çocuklarını tehlikeye düşürdüğü için uyardığı trafik magandaları tarafından başına tornavida saplanarak öldürülen talihsiz baba gözyaşları arasında toprağa verildi. Üç kişi tarafından eşi öldürülen acılı eş Nesrin Dalar, dört gündür katillerin yakalanmamasına isyan ederek "Ben eşimi musallaya koydum, katiller halen elini kolunu sallayıp aramızda dolaşıyor" dedi.

Olay 4 gün önce Aydın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi 1110 Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Engin Dağlar, evinin önünde park halinde olan aracının arızasını tamir ettiği sırada sokaktan geçen ve bu sırada yolda bulunan çocukları tehlikeye düşüren bir aracın sürücüsünü daha dikkatli olması yönünde uyardı. İddiaya göre, Engin Dalar ile tartışan trafik magandaları önce sokaktan ayrıldı daha sonra geri gelip araçtan inerek yeniden tartışmaya başladı. Çocuklarının gözü önünde Engin Daları saran üç kişiden biri aracını tamir ettiği için arka cebinde bulunan tornavidayı çekip diğer arkadaşına verdi. Diğer şahıs da Engin Dalar'ın sağ şakağına tornavidayı sapladı. Engin Dalar kanlar içinde yere yığılınca saldırganlar aynı araçla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz adam 3 gün sonra hayatını kaybetti. Aradan 96 saat geçmesine rağmen Engin Dalar'ın katilleri yakalanamadı.

Özel bir firmada beton mikseri kullanan Engin Dalar, öğlen saatlerinde memleketi Umurlu Mahallesi Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



"KATİLLERİ HALEN YAKALANAMADI"



Eşinin hiç kimseye zararı olmayan kendi halinde bir kişi olduğunu belirten Nesrin Dalar, aradan 4 gün geçmesine rağmen halen eşinin katilerinin yakalanmamasına isyan etti. Acısını kızına ve arkadaşlarına sarılarak dindirmeye çalışan Dalar, "Yoldan geçen magandalar yüzünden eşimi kaybettim. Çocukları eziyormuş. Eşim uyarmış. O yüzden tartışma çıkmış. Eşimin arka cebinden biri tornavidayı alıyor diğer arkadaşına veriyor. O da eşimin başına saplamış. Eşim hayatını kaybetti, şu anda musallada" ifadelerini kaydetti.