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İzmir'de !

AA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 21:51 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 22:02
İzmir'de silahlı saldırı!
İzmir'de silahlı saldırı!

'de yol kenarında oturan iki kişiye, hareket halindeki araçtan ateş açıldı.

Tire ilçesinde, yol kenarında oturanlara hareket halindeki otomobilden ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Aslanlı Çeşme Mevkiinde oturan Yılmaz İmer ve Onur Beletoğlu'na, yoldan geçen bir otomobilden ateş açıldı.

Olayda İmer ve Beletoğlu yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlarca Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İmer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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