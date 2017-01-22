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Plaka hırsızları tutuklandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 18:39
Plaka hırsızları tutuklandı
Plaka hırsızları tutuklandı

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde araçların plakalarını çalan 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçların plakalarını çalan 25 yaşındaki G.A. ile 28 yaşındaki M.K.'yı suçüstü yakaladı. Çaldıkları araçların plakalarını hırsızlıkta kullanacakları araçlarda kullanacakları iddia edilen G.A. ile M.K. polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından 'hırsızlığa teşebbüs etmek' ve 'mala zarar vermek' suçlarından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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