Sakarya'da zincirleme trafik kazası

Sakarya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda İstanbul istikametine seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 BJ 949 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Erdem Sezer'in kullandığı 54 KD 529 plakalı tır Esentepe mevkisinde çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki Melih Konuk idaresindeki 45 PA 1697 plakalı hafif ticari araca çarptı. Arkadan gelen 45 YE 606 ve 34 HM 5193 plakalı otomobiller de kaza yapan araçlarla çarpıştı.

Kazada park halindeki otomobilde bulunan Süheyla Öz, Feruzat, Egenur ve Rezzan Konuk ile diğer araçlardaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.