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Su sızdı: Buz şelalesi oluştu

İHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 16:19
Su sızdı: Buz şelalesi oluştu
Su sızdı: Buz şelalesi oluştu

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan soğuk havadan dolayı bir su deposundan sızan suyun donmasıyla ilginç görüntüler oluştu.

Sıcak havanın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde gece eksi 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı bir çok dere, baraj ve göletlerin yüzeyini dondururken, bazı mahallelerdeki içme suyu depolarını da dondurdu. Van'ın Özalp ilçesinde gece hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesi sonucu ilçeye bağlı Sarıköy Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan çevreye akan su, buzdan bir şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu. Mahalle halkı, soğuk havanın bu sene etkisini çok erken gösterdiğini ve su deposunun "buz şelalesi"ne döndüğünü belirttiler.

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