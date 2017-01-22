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Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 21:06
Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı
Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı

AYDIN'da, tartıştığı babası 44 yaşındaki Ömer Osman L.'yi bıçaklayarak ağır yaralayan 22 yaşındaki Yasin L., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Umurlu Mahallesinde bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Osman L. ile oğlu Yasin L. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Yasin L., babasını göğsünün sağ tarafından bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Ömer Osman L., komşularının haber vermesi üzerine gemen 112 Acil Servis ambulansıyla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Osman L.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan Yasin L.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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