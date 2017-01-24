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AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı!

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 14:06 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 14:11
AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı!
AKOM'dan İstanbullulara kar yağışı uyarısı!

AKOM'dan İstanbullular için bir uyarı daha yapıldı. Açıklamada, yurt genelinin yarın Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

İstanbul'da da perşembe günü kar yağışının başlayacağı belirtildi.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuz bugün Orta Akdeniz, çarşamba günü ise Balkanlar üzerinden gelmekte olan (Sibirya kökenli) soğuk ve yağışlı havanın etkisiz altına girecek.



Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalacağı ve ocak ayı sonuna kadar da mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışı geliyor

AKOM'dan yapılan açıklama, "Yurdumuzun Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da perşembe kar başlayacak" denildi.


Ayrıca, "Kar yağışının yoğun olduğu günlerde toplu ulaşım araçlarını kullanın" uyarısı yapıldı.

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