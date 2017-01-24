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Kızarmış ekmek ve patateste kanser riski

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017
Kızarmış ekmek ve patateste kanser riski
Kızarmış ekmek ve patateste kanser riski

İngiliz Gıda Standartları Kurumu (FSA) yüksek ısıda pişirildiği takdirde ekmek ve patates gibi nişasta içeren ürünlerin akrilamid adlı kansere yol açan kimyasal bir madde açığa çıkardığını açıkladı. FSA, pişirilen nişastalı gıdaların renginin kahverengi değil, altın sarısı renginde olması gerektiğini bildirdi. FSA, nişasta içeren besinlerin kızartma veya kavurma işleminden geçmeden tüketilmesini tavsiye ederken, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan kızarmış ekmeğin renginin ne kadar koyuysa akrilamid oranının o kadar fazla olduğunu belirtti.

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