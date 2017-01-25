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'te ne kadar sürecek? Gaziantep'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi!

  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 19:01
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Gaziantep'te kar yağışı ne kadar sürecek? Gaziantep'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi!
Gaziantep'te kar yağışı ne kadar sürecek? Gaziantep'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi!

Bugün sabah saatlerinde başlayan yoğun 'te hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gaziantep'te yaşayan vatandaşların hazırlıksız yakalandığı kar yağışı öğlen saatlerinden sonra etkisini arttırdı. olmayan ve zincirsiz çıkan araçları uyararak trafiğe çıkmama konusunda uyardı. Peki Gaziantep'te kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı etkisini arttıracak mı?

'te sabah başlayan öğleden sonra etkisini arttırarak devam etti. Etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Polis, sürücüleri karlastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, öğleye doğru başlayan kar yağışı etkisini arttırarak sürdürdü. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışın ardından polisler, yollarda önlem alarak sürücüleri kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kar yağışına hazırlıksız yakalananlar ise kapalı mekanlara girerek korunmaya çalıştı.

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