Özbizerdik’in eski sevgilisi çark etti: Burnumu onur kırdı

Yeraltı dünyasından Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik hakkında eski sevgilisi Melis Çakır'ı darp ettiği iddiasıyla 6 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul'da görülen davanın ilk duruşmasında Çakır, Özbizerdik'in kendisini dövdüğünü belirtmiş ancak şikâyetçi olmamıştı. Davanın dün görülen dördüncü duruşmasına katılan mağdur Çakır ifadesini değiştirmek istediğini söyledi. Karakolda verdiği ifadenin doğru olduğunu anlatan Çakır, "Sanık beni tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söyleyemedim. Karakoldaki ifademin olayla ilgili doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Ben olay sırasında yere düşmedim. Düşme sonucu yaralanmadım. Burnumu Onur kırdı" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.