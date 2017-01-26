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Eşinden gelen mektupları 38 yıl sonra okuyabildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 16:12 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 16:13
Eşinden gelen mektupları 38 yıl sonra okuyabildi
Eşinden gelen mektupları 38 yıl sonra okuyabildi

Tokat’a 60 yaşındaki Şakire Erdem, kocasının askerdeyken gönderdiği mektupları 38 yıl sonra okuyabildi.

Tokat Belediyesi Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde okuma-yazma bilmeyenler için açılan kurs ilgi görüyor. Kursa katılan evli, 5 çocuk annesi ve 7 torunu olan Şakire Erdem, okuma-yazma bilmediği için Kıbrıs'ta 1979 yılında vatani görevini yapan kocasından gelen asker mektuplarını başkasından dinlemek durumunda kalmıştı. 60 yaşından sonra azmeden Erdem, okuma-yazma kursuna katılarak zoru başardı. 120 saatlik 1. kademe kursa katılan Erdem, 38 yıl sonra, askerden kocasının göndermiş olduğu mektupları okuyabilmenin heyecanını yaşadı. Erdem, 'bugüne kadar kocasından gelen mektupları bir gün okuyabilirim' ümidi ile sakladığını kaydetti. Okuma-yazma öğrenen Erdem, kursun son gününde eşinden gelen onlarca mektubu okudu.

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