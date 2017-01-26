Paris Jackson’dan korkunç itiraf

2009'da yaşamını yitiren popun kralı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, babasının öldürüldüğünü söyledi. Babasının ölümünden sonra ilk röportajını Rolling Stone dergisine veren 18 yaşındaki Paris, babasının, çevresindeki insanlar tarafından öldürülebileceği ihtimalinden bahsettiğini belirterek, "Komplo teorisi gibi görünebilir ama tüm oklar babamın öldürüldüğünü gösteriyor. Ölümü kazara değildi, planlıydı" diye konuştu. Jackson ayrıca 14 yaşında tecavüze uğradığını da kaydetti. Paris, babası 2009'da reçeteli ilaçların öldürücü bir kombinasyonundan kaynaklanan kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğinde 11 yaşındaydı. Pop yıldızının kişisel doktoru, Dr. Conrad Murray ölün sonrası istemsiz adam öldürme suçundan yargılanmış ve dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.