Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattıkları çalışma kapsamında Bağlık Mahallesi'ndeki birçok adrese baskın düzenledi.

Eğitimli 2 narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.