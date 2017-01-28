17 yaşındaki Kerime'nin akciğerinden çıkan şey doktorları şaşırttı

17 yaşındaki Kerime Özen, uzun süredir bir türlü geçmeyen öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucunda akciğerinde yabancı bir cisim olduğu saptandı. Özen'in akciğerindeki yabancı cismin raptiye olduğunu gören doktorlar da aile de büyük şaşkınlık yaşadı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan Kerime Özen, bir türlü geçmeyen öksürük şikâyetiyle, İzmir'deki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Kerime Özen'nin akciğerinde bir yabancı cisim olduğu tespit edildi. Uzun süredir geçmeyen ve verilen ilaçlara yanıt vermeyen inatçı öksürüğün sebebini merak eden aile, kızlarının akciğerine raptiye kaçtığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

AKCİĞERDEKİ RAPTİYE ÇIKARTILDI

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanlarından Dr. Şaban Ünsal ve ekibinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla, akciğerdeki raptiye çıkartıldı.

DOKTORLAR UYARDI: HALKIMIZ BU KONUDA DİKKATLİ OLMALI

Özellikle çocuklarda geçmeyen öksürüğün dikkate alınması gerektiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Şaban Ünsal, "Hasta bize geçmeyen kronik öksürük şikâyetiyle başvurdu. Kerime Özen'e yapılan tetkikler sonucunda akciğerinde bir raptiye olduğunu tespit ettik. Ameliyat yapılmadan önce 'bronkoskopi' dediğimiz yöntemle yabancı cismi çıkarmaya çalıştık ancak bu yöntem yeterli gelmedi ve raptiyeye ulaşamayınca ameliyat kararı verdik. Ameliyatta göğüs içerisinde akciğerin yabancı cisimden dolayı tahrip olduğunu gördük ve bu tahribat geri dönüşümsüz olduğu için akciğerin bir kısmını almak zorunda kaldık. Çıkardığımız raptiyenin paslı olmasından dolayı akciğerde tahribat yaratacak kadar uzun bir süre kaldığını tahmin ediyoruz. Hastamız şuanda gayet iyi birkaç gün daha hastanemizde kontrol altında kalacak ve sonrasında taburcu edeceğiz. Bu vaka örneğinde görüldüğü gibi, özellikle çocuklarda inatçı ve uzun süre geçmeyen öksürükler bir yabancı cisim habercisi olabilir, halkımız bu konuda dikkatli olmalı ve uzun süren öksürük durumunda bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıar."