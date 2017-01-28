İstanbul'da hava nasıl olacak? - Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte hava durumu

Türkiye genelinde başlayan soğuk ve karlı hava birçok ilde devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı? İstanbul'da bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ara ara etkisini göstermeye devam ediyor. Hava durumu raporlarına göre ise bugün de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? AKOM ve Meteoroloji'den yapılacak son dakika hava durumu uyarılarına bu adresten ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Meteoroloji'den elde edilen hava durumu bilgilerine göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesindeki illerde soğuk hava etkili oluyor. İstanbul hava durumuna göre kar yağışı bugün de etkisini gösterecek. Ankara hava durumuna baktığımız da ise kar yağışının etkili olması beklenmiyor. Peki Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar devam edecek? İşte tüm detaylar...

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? KAR YAĞACAK MI?

Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Antalya'nın doğu kesimleri, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyı kesimleri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derce artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70km/sa), Akdeniz'de kuzey yönlerden çok kuvvetli(50-70 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu -2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 1

İzmir:Parçalı ve çok bulutlu 4

Adana: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 0

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı 10

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -5

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmak üzere, yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 5

DOĞU KARADENİZ İLE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, kar yağışı sonrası dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskinin olduğu bildirildi. Meteoroloji'nin yaptığı açıklama şu şekilde :"Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine bugün, yarın ve hafta sonu yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."