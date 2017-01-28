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() sonuçları açıklandı - 28 Ocak 2017

  • Giriş Tarihi: 28.1.2017 21:42 Güncelleme Tarihi: 28.1.2017 22:00
Milli Piyango (MPI) Sayısal Loto sonuçları açıklandı - 28 Ocak 2017
Milli Piyango (MPI) Sayısal Loto sonuçları açıklandı - 28 Ocak 2017

28 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı. çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyordu. 28 Ocak 2017 Cumartesi Sayısal Loto çekildi ve büyük ikramiye Manisa Soma'da bir kişiye isabet etti. Sayısal Loto’da bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Bin 55'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 19, 21, 24 ve 26 olarak belirlendi. Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye kazanan il Manisa/Soma oldu. Sizde biletlerinizi bu linkten kontrol edebilirsiniz. Detaylar haberimizde...

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