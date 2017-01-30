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Ünlü restorandaki cinayetten baba intikamı çıktı

DHA
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 21:58
Ünlü restorandaki cinayetten baba intikamı çıktı
Ünlü restorandaki cinayetten baba intikamı çıktı

ÜNLÜ restoranlar zincirinin Anadoluhisarı'ndaki şubesinde çıkan silahlı kavgada Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu(58)'nun hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili Hüseyin Mert Saral(24) polise teslim oldu.

BABASI 2005 YILINDA ROMA'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hüseyin Mert Saral, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek işlemleri başlatıldı. Yapılan detaylı incelemede Hüseyin Mert Saral'ın İtalya'nın başkenti Roma'da 31 Ocak 2005'te öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu olduğu belirlendi.

BABASININ 12. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDEN 1 GÜN ÖNCE SALDIRI DÜZENLEDİ

Emniyet yetkililerinden edinilen ilk bilgiye göre, Hüseyin Mert Saral'ın babasının intikamını almak için saldırıyı gerçeleştirildiği iddia edilirken, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine göre Hüseyin Mert Saral ve Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nun bir süre birlikte oturduklarını öne sürdü. Hüseyin Mert Saral'ın saldırıyı babasının ölümünün 12'nci yıldönümüne 1 gün kala gerçekleştirmesi dikkat çekti.

BEYKOZ'DAKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ORGANİZE'YE GETİRİLECEK

Hüseyin Mert Saral'ın Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi.

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