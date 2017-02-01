Batman'a yeni 26 halk otobüsü

Batman Belediyesi otobüs filosuna 26 otobüs daha kattı. Yakında vatandaşların hizmetinde..

Şehir içi toplu taşımacılığı rahatlatmak için Batman Belediyesi 26 otobüs satın alarak filosuna kattı.

26 OTOBÜS HALKIN HİZMETİNDE

Terör örgütüne destekten dolayı görevden alınan Batman Belediye Başkanı'nın yerine kayyum olarak atanan Ertuğ Şevket Aksoy, başkanlığa geldiği günden itibaren hizmetlere hız kesmeden devam ediyor.

Soğuk havaların etkili olduğu bu aylarda, 26 yeni otobüse kavuşacak Batmanlılar şehir içi taşımacılıkta rahatlayacak.