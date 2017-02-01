Trenin önüne atlayarak intihar etti

Fransa’da 50 yaşlarında bir adam kendini rayların üzerine atarak intihar etti.

Paris'in güney banliyösü Etampes'dan kalkan banliyö treni Sainte-Genevive-des-Bois istasyonuna geldiğinde 50 yaşlarında bir adam kendini rayların üzerine attı. İsmi bilinmeyen yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcular trenden indirildi. Dün meydana gelen olay nedeniyle tren istasyonu iki yönlü olarak 4 saat ulaşıma kapatıldı. Yolcunun neden intihar ettiği ya da kim olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son yıllarda Fransa'da bazı meslek gruplarında sıkça rastlanan intihar olaylarının yanı sıra evsiz ve işsiz kalanlar ve depresyona girenler arasında intihar olaylarının arttığı görülüyor. Özellikle metro ve banliyö trenlerinin geçtiği raylara atlayıp intihar edenlerin sayısı son yıllarda arttı. Bazı metro hatları özel güvenlik sistemiyle kapatılırken metro gelince kapılar otomatik olarak açılıyor.

