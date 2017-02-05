Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak yağışların, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetlice esmesi bekleniyor.



KAR ERİMESİNE KARŞI UYARISI



Hava sıcaklıklarındaki ani ve hissedilir (10 ila 12 derece) artışa bağlı olarak, Orta ve Doğu Karadeniz'de önümüzdeki hafta başına kadar kar erimelerinin sebep olacağı olumsuzluklara (taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.





BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU





MARMARA: Çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor





EGE: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.





AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, batısının öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.





İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.





BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.





ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Amasya çevrelerinde yağmur, Tokat çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu olacağı tamin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde kar erimeleri ile doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.





GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





BAZI İLLERDE HAVA DURUMU





İSTANBUL: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. (13)





ANKARA: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu. (8)





İZMİR: Çok bulutlu, il genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. (15)





ADANA: Parçalı ve çok bulutlu. (15)





ANTALYA: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. (16)





SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu. (15)





ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu. (-4)





DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu. (0)