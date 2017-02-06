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nin zanlısı tutuklandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 17:42 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 17:48
Restoran cinayetinin zanlısı tutuklandı
Restoran cinayetinin zanlısı tutuklandı

'da bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren , sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan (24), öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Hüseyin Mert Saral, mahkemece tutuklandı.

ADLİYEDEN ÇIKARKEN BİR GRUP ALKIŞLADI

Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarılan Hüseyin Mert Saral'ı dışarıda bekleyen bir grubun alkışladıkları görüldü. Hüseyin Mert Saral, zırhlı polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.