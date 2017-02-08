Türkiye’nin gururu oldular

Algoritma, kodlama ve arayüz tasarımları alanlarında Code&Desing Academy tarafından dünya genelinde düzenlenen ve 9 milyon 896 bin 9 kişinin katıldığı yarışmaya Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden katılan Petek Şalmanlı ile Bulut Erdemirburç, ilk 10’a girmeyi başardı.

Merkezi Finlandiya'da olan ve online sistemle dünya genelinde milyonlarca öğrenciye jawa programlama dilini öğreten Code&Desing Academy Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada Ayvalıklı Petek Şalmanlı dünya 4'üncüsü ve Bulut Erdemirburç da dünya 7'incisi oldu.



Çin ve Japonya'nın ilk üç dereceyi paylaştığı yarışmada Türkiye'nin dünya 4'cülüğü ile dünya 7'ciliğini elde etmesi memnuniyetle karşılandı. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığının gelecek yıl tüm okullarda zorunlu ders olarak müfredatına dahil edeceği algoritma, kodlama ve arayüz tasarımları dalında şimdiden böylesi büyük bir başarıya imza atıldı.



Ayvalık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği (Femin&Art) Ayvalık Şubesi öncülüğünde Yazılım Mühendisi Gamze Oruç Altınok tarafından yürütülen eğitim programı çerçevesinde dünyanın bilişim alanındaki en büyük yarışmasına katılan 10 yaşındaki Petek Şalmanlı ile aynı yaştaki arkadaşı Bulut Erdemirburç'un sistem üzerinden eğitim aldıkları algoritma, temel kodlama, arayüz tasarımı, veri tabanı, java ile programlama eğitimlerinin sonucunda bu başarıya imza attıkları bildirildi.



Dünya genelinde 9 milyon 896 bin 9 kişinin katıldığı yarışmada Türkiye'yi gururlandıran iki başarılı öğrencinin eğitmeni Yazılım Mühendisi Gamze Oruç Altınok, "Geçtiğimiz yıl Ayvalık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlatmış olduğumuz çocuklara yönelik kodlama eğitiminde kısa bir sürede büyük bir yol kat ettik.



Çocuklarımızın azimli çalışması ve bu başarıları bizlere gösterdi ki dünyanın olmazsa olmazı bilişimde artık Türk çocukları da dünyada hak ettiği yeri almaya başlamıştır. Çocuklarımızın uluslararası arenada elde ettikleri bu ulusal gururu bizleri daha çok çalışmaya ve gayret göstermeye sevk edecektir" dedi.



Dünya 4'üncüsü Petek Şalmanlı, "Kazanmış olduğum bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Gelecekte doktor olmayı düşünüyordum. Ancak aldığım bu eğitimden sonra hedefim robot doktorlar ve yazılımlarını yapmaktır " ifadelerini kullandı.



Aynı yarışmada dünya 7'ncisi olan Bulut Erdemirburç ise, "Dünya genelinde kazanmış olduğum bu başarıdan dolayı beni destekleyen aileme ve öğretmenlerime öncelikle teşekkür etmek isterim. Bundan sonraki hedefim dünya birinciliği ve yazılım alanında eğitimime devam edip ülkemi gururlandıracak işlere imza atmak istiyorum" diye konuştu.

