2 cinnet 4 ceset

İzmir’de Osman Erdoğan, dargın olup barışma isteğini geri çeviren eşini; Konya’da Rahmi İşleker ise eve geç geldiği için tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti

İzmir'in Buca ilçesinde inşaat işçiliği yapan 56 yaşındaki Osman Erdoğan önceki akşam, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yıllardır aynı evde ayrı odada yaşadığı 53 yaşındaki eşi Zennure Erdoğan ile barışmak istedi. Ancak eşi bu teklifi reddedince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından cinnet getiren Osman Erdoğan, ruhsatsız tabancasını çıkararak, eşine ateş etti. Ağır yaralanan eşinin öldüğünü sanan Osman Erdoğan, ardından tabancayı başına dayayarak tetiği çekti. Eve gelen polis, ağır yaralı halde bulduğu çiftten Zennure Erdoğan'ı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne, Osman Erdoğan'ı da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak çift, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Osman Erdoğan'ın, daha önce de uyuşturucu nedeniyle cezaevine girip çıktığı öğrenildi.

EVE GEÇ GELDİ DİYE....

Konya'nın Karapınar ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan 23 yaşındaki Abdullah İşleker ise önceki gece saat 03.00 sıralarında eve geldi. İnşaat işçiliği yapan ve psikolojik sorunları olan babası Rahmi İşleker de geç geldiği gerekçesiyle oğluyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından cinnet getiren baba, ruhsatsız tabancasını alarak oğlunu başından vurdu. Gürültüye uyanan 13 yaşındaki oğlu Mustafa İşleker'i başka bir odaya kilitleyen 5 çocuk babası Rahmi İşleker, bu sırada yanına gelen eşi Fadimana İşleker'e de "Abdullah'ı öldürdüm"' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, intihar etti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, baba ve oğlunun öldüğünü belirledi.