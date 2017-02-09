İndirim Vapuruna yoğun ilgi! - İndirim Vapuru nerede?

Dünyaca ünlü markaların indirimli fiyatlarla satışa çıkartıldığı Türkiye'nin yüzen mağzası indirim vapuruna yoğun ilgi gösteriliyor. Vatandaşlar ''İndirim Vapuru nerede?'' sorusunun cevabını son günlerde sıkça aratıyor. Peki İndirim Vapuru nerede? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü markaların indirimli fiyatlarla satışa çıkartıldığı Türkiye'nin yüzen mağzası İndirim Vapuru nerede? Son günler yoğun ilgi gösterilen İndirim Vapuru, nerede satış yapıyor? İşte detaylar..



İNDİRİM VAPURU NEREDE?



Dünyaca ünlü markaların indirimli fiyatlarla satışa çıkartıldığı Türkiye'nin yüzen mağazası 'İndirim Vapuru', İstanbul Kartal İskelesi'nde özel indirimlerle hizmet vermeye devam ediyor. Bayan kışlık botlar 50 TL'den başlayan fiyatlarla satılırken, normal fiyatı 1200 TL olan bayan kabanlar ise 150-180 TL aralığında satışa sunuluyor. 'İndirim Vapuru'nda 1400 TL etiket fiyatı olan erkek deri ceketlerin fiyatı ise 399 TL'ye düşürüldü. Yüzen mağazanın Operasyon Sorumlusu Kadir Akyüz, "Öncelikle Kartal ilçesinden başladık. Şubat ayı boyunca buradayız. Kartal'dan sonra 1 aylık turneler düzleyerek İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde bulunmaya çalışacağız. Fiyatlar piyasa standartlarının altında. Outletten daha ucuz ve daha kaliteli. Yoğun ilgiden memnunuz" dedi.