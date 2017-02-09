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'den o iller için uyarısı!

  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 20:54
Meteoroloji'den o iller için çığ uyarısı!
Meteoroloji'den o iller için çığ uyarısı!

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da eğimli arazilerde oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın yarın sabah saatlerine kadar Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da çok bulutlu, hafif yağmurlu, Tunceli ve Bingöl'de ise çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kar örtüsü bulunan eğimli arazilerde riski oluşabileceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal sis, pus, buzlanma ve don görülebileceğinden, ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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