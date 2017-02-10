CIA, Mars’ı medyumlara sormuş!

ABD istihbaratı 1970 ve 1980’lerde Mars’taki bazı koordinatlarda neler olduğunu, medyumlara sormuş. Tutanaklara göre medyumlar dev piramitler, ufka kadar uzanan duvarlar görmüş!

Rusya merkezli haber sitesi SputnikNews, ABD istihbaratının 1970'li ve 80'li yıllardaki uzay araştırmalarına dair çarpıcı iddialar ortaya attı. Habere göre; CIA, Mars yüzeyinde neler bulunduğunu öğrenebilmek için falcıların ve medyumların söylediklerine başvurdu. SputnikNews, Kızıl Gezegen'i gördüğünü iddia eden falcıların ifadelerinin de CIA tarafından yayımlanan belgelerde bulunduğunu aktardı. Örneğin 1972'de Pentagon tarafından başlatılan "Stargate" (Yıldız Kapısı) projesi kapsamında CIA ajanları 22 Mayıs 1988'de bir medyumun görüşlerine başvurur. Tutanaklarına geçen belgelere göre medyum CIA ajanlarının kendisine verdiği Mars koordinatlarında "gördüklerini" şöyle anlattı: "Bir kanyonun dibindeyim. Gözlerimi kaldırdığımda dik ve kocaman bir duvar görüyorum. Duvar her iki yönde de ufuk çizgisini kaplıyor. İçinde barınaklar var. Dev ama hiç süs barındırmayan barınaklar." Medyum diğer koordinat için "Geniş bir otobana benziyor. Washington'daki dikilitaşa benzer bir yapı görüyorum. Su kemerine benzeyen bir yapı görüyorum. Ufukta gökyüzüne ok gibi uzanan şeyler var. Ufuk da çok tuhaf ve flu görünüyor" dedi. Aynı medyum bir diğer noktada birçok piramit gördüğünü, hatta bu piramitlerin içine girerek, bomboş inziva odalarını gezdiğini söyledi. 1995'te değerlendirmeye alınan Yıldız Kapısı projesi daha sonra sonlandırılmıştı.



'SARI PİRAMİT GÖRÜYORUM'

CIA ajanlarının Mars üzerinde verdiği koordinatları anlatan medyum "Bir çeşit piramit görüyorum. Çok yüksekte, bir çatlağın üzerinde bulunuyor ve piramidin rengi sarı" ifadelerini kullandı.