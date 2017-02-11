Ankara'da üç ayrı noktada yangın

Başkent Ankara'da gece saatlerinde üç ayrı noktada meydana gelen yangın vakalarında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı, 1 iş yeri ve bir araç kullanılamaz hale geldi.

İlk olay, saat 03.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emek Mahallesi 18. Cadde üzerinde bulunan 58 numaralı apartmanın bodrum katında ikamet eden Tekin Ç.'nin, eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu sırada evdeki sobayı devirmesi üzerine yangın çıktı. Hızla yayılan alevlerin tüm daireyi sarması üzerine Tekin Ç., evden çıkarak Emek Polis Karakolu'na gitti ve durumu anlattı.



Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Hızla alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri, bir yandan da yangında mahsur kalanlar için tahliye çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 1'i çocuk 2 kişi olay yerinde hazır bekletilen ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Yanan daireden yükselen dumanların apartmandaki diğer ikametlere sirayet etmesinin üzerine, binadaki tüm vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınırken, yanan daire kullanılamaz hale geldi. Daireleri dumanla dolan apartman sakinleri, uzun süre itfaiye erlerinin çalışmalarını izledi.



Yol üzerindeki araçların hatalı park etmeleri sebebiyle ambulans olay yerine girmekte zorluk çekti. Dumandan etkilenen bir kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla ambulansa götürüldü.



KUAFÖR DÜKKANI KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Gece saatlerinde, Yenimahalle'de çıkan yangında ise bir iş yeri kullanılamaz hale geldi. Demetgül Mahallesi 408. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan kuaför dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yükselen dumanlar, apartmandaki diğer dairelere doldu.



Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis, itfaiye ekiplerinin rahat hareket edebilmesi için çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokak üzerinde toplanan apartman sakinleri, itfaiye erlerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.



PARK HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI



Bir diğer yangın ise gece saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ulubey Mahallesi Yalınç Sokak üzerinde park halinde olan 38 YC 956 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede aracın tamamına hakim oldu. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.