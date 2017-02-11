İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - Hava durumu uyarısı az önce geldi!

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarılarına göre kar yağışı kapıda. Günlerdir soğuk hava nedeniyle vatandaşlar ''İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusunun cevabını arıyor. İstanbul hava durumuna göre kar yağışının başlayacağı tarih belli oldu. Son olarak Ocak ayının başlarında yağan kar yağışı ile İstanbul beyaz örtüye bürünmüştü. Peki kar ne zaman yağacak? Tüm ayrıntılar sabah.com.tr'de.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu raporlarına göre Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı etkili olacak. Günlerdir özellikle öğrenciler ''İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusunun cevabını arıyordu. İstanbul hava durumuna göre ise kar yağışının etkili olacağı saatler belli oldu. Soğuk ve karlı havanın Pazartesi gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Peki kar ne zaman yağacak? İşte tüm ayrıntılar..



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve devamında akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 4

Bursa: Çok bulutlu 6

İzmir: Çok bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur, akşam saatlerinden sonra ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5



İDO SEFER İPTALLERİ



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen İDO seferleri şöyle:

-06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

-07.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

BUDO SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.