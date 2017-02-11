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İstanbul'a ne zaman yağacak? - Hava durumu uyarısı az önce geldi!

  • Giriş Tarihi: 11.2.2017 09:48
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - Hava durumu uyarısı az önce geldi!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - Hava durumu uyarısı az önce geldi!

'den yapılan son dakika hava durumu uyarılarına göre yağışı kapıda. Günlerdir soğuk hava nedeniyle vatandaşlar ''İstanbul'a '' sorusunun cevabını arıyor. na göre kar yağışının başlayacağı tarih belli oldu. Son olarak Ocak ayının başlarında yağan kar yağışı ile İstanbul beyaz örtüye bürünmüştü. Peki kar ne zaman yağacak? Tüm ayrıntılar sabah.com.tr'de.

Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu raporlarına göre Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışı etkili olacak. Günlerdir özellikle öğrenciler ''İstanbul'a '' sorusunun cevabını arıyordu. na göre ise kar yağışının etkili olacağı saatler belli oldu. Soğuk ve karlı havanın Pazartesi gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Peki kar ne zaman yağacak? İşte tüm ayrıntılar..

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?


Meteoroloji tarafından derlenen 5 günlük hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışının etkisinin göstermesi beklenen günler belli oldu. Bu akşam saatlerinde başlayacak yağışın Pazartesine gününe kadar belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU


Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Aksaray, Sinop, Afyonkarahisar, Osmaniye, Kahramanmaraş, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Balıkesir, Kastamonu ve Konya'nın kuzey kesimleri, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) eseceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve devamında akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 4

Bursa: Çok bulutlu 6

İzmir: Çok bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur, akşam saatlerinden sonra ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5

İDO SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen İDO seferleri şöyle:

-06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

-07.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

BUDO SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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