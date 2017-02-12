Terör örgüte "şafak" baskını

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 300 jandarma ve polisin katıldığı operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları ve silah kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 43 kişi yakalandı - Bu kişilerden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ile ve 10 mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin desteğiyle 300 kişilik ekiple gerçekleştirilen operasyonda, 55 adrese "şafak" baskını yapıldı.

Zırhlı araçlar eşleğinde ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu adreslerdeki operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 55 kişiden 43'ü yakalandı.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çeşitli çap ve markalarda silahlar ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şüphelilerin ifade işlemleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.