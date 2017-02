Balığa giden tekne battı: 2 kişi kayıp

Pazar günü saat 16.30 sıralarında Menteşe ilçesi Akbük koyunda tekne ile balığa çıkan dört arkadaş, denizdeki aşırı dalgalar nedeniyle bindikleri tekne alabora oldu. Olayda iki kişi yüzerek kıyıya çıktı, iki kişi kayıp. Kayıp iki kişinin arama çalışmaları gece saat 03.00’a kadar devam etti.

Edinilen bilgiye göre; Hasret Karataş, Soner Yıldız, Ali Kaba ve Mahmut Can Baykara, Pazar günü saat 16.30 sıralarında fiberglas tekne ile balık avlamak için Menteşe ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Akbük koyuna geldiler. Tekne ile denize açılan dört arkadaş, Gökova Körfezi Akbük açıklarına geldiklerinde denizde aşırı dalgalanma nedeniyle tekne alabora oldu. Saat 19.00 sıralarında alabora olan teknede bulunan Mahmut Can Baykara ve Ali Kaba yüzerek kıyıya çıktı. Hasret Karataş ve Soner Yıldız ise kıyıya ulaşamadılar.



Kıyıya ulaşan Ali Kaba koydaki restoranta gelerek teknenin alabora olduğunu ve iki arkadaşından haber alamadıklarını söyledi. Vatandaşlar, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. 112 Çağrı Merkezi olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ambulansı, Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ekiplerini yönlendirdi. Arama çalışmalarına gece saatlerinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları da katıldı.



HELİKOPTER HAVADAN ARADI



Alabora olan teknede bulunan ve kayıp olan iki kişinin arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekipleri hem denizden, hem de havadan destek verdi. Gece görüşlü Sahil Güvenlik helikopteri olayın yaşandığı bölgede arama çalışması yaparken, AFAD ekipleri de kıyıya yakın bölgelerde arama çalışması yaptı. Sahil Güvenlik Botu kıyıdan uzakta yaptığı arama çalışmalarına gece saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıç ekibi de dahil oldu.



ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ



Denizdeki aşırı dalgalanma nedeniyle Marmaris'ten gelen Emniyet Müdürlüğü sualtı dalgıçları, Sahil Güvenlik helikopteri, Sahil Güvenlik Botu ve AFAD ekipleri çalışmalarını gece saat 03.00'da sona erdirdi. Arama çalışmalarına hava şartlarına göre gündüz devam edileceği açıklandı. Akbük sahiline gelen aileler battaniyeye sarılı vaziyette denizden gelecek müjdeli haberi beklemeye devam ediyor.



BALIĞA ÇIKARKEN SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR



Hasret Karataş, Soner Yıldız, Ali Kaba ve Mahmut Can Baykara balık tutmak için denizden açıldıktan sonra cep telefonu ile sosyal medyadan canlı yayın yaptılar. Havanın henüz kararmadığı saatlerde Akbük koyunun burun kısmına doğru ilerleyen dört arkadaştan ikisi yaşama tutunurken, Hasret Karataş ve Soner Yıldız'ın arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.