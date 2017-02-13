Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 14 Şubat 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen On Numara oyununun 758'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 5, 7, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 65, 72, 74, 75 ve 78 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibariyle 10 bilen 4 kişi, 71 bin 355'er lira ikramiye kazandı. On numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen On Numara oyununun 758'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 5, 7, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 65, 72, 74, 75 ve 78 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibariyle 10 bilen 4 kişi, 71 bin 355 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. İşte On numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 75 kişi 2 bin 537 lira 40'ar kuruş, 8 bilen bin 509 kişi 126 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 722 kişi 23 lira 25'er kuruş, 6 bilen 98 bin 563 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 667 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Karşıyaka, İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ile Bursa Osmangazi ilçelerinden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 902 bin 802 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 758 bin 503 lira 98 kuruş KDV, 422 bin 845 lira ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.