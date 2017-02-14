7 günde 807 sarsıntı

Çanakkale’de art arda yaşanan 800’ün üzerindeki depremde binden fazla yapıda hasar oluştu. Depremzedeler için 500 adet konteynır ev hazırlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü açıklarında 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir hafta içinde 800'ün üzerinde sarsıntı gerçekleşti. Bölgede 1008 yapıda hasar oluştuğu tespit edildi. Ayvacık'ta, Yukarıköy başta olmak üzere 24 yerleşim biriminde 5.3 büyüklüğündeki ilk depremin kaydedildiği 6 Şubat'tan itibaren yapılan çalışmalarda 872'si konut, 6'sı cami bin 8 yapının zarar gördüğü belirlendi. 6 Şubat'tan bu yana beşi 5 ile 5.3 arasındaki büyüklüklerde değişen 807 sarsıntı kaydedildi.



8 YARALIDAN 6'SI TABURCU

Depremlerde yaralanan 8 kişiden 6'sı taburcu edilirken, tedavi altındaki 2 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Deprem bölgesinde 2 UMKE ekibi, 3 UMKE ambulansı, 1 lojistik ambulans, 1 evde sağlık ekibi, 1 sağlık evi ve 2 UMKE acil çadır ünitesi hazır halde bulunuyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince 18 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. AFAD tarafından bölgeye ulaştırılan yaklaşık 500 konteynırın kurulumlarının tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi. Köylerdeki konteynır altyapısının hazırlanması ve kurulumu için 15 kamyon ve 20 iş makinesi çalışmalarını sürdürüyor.



DÖRT BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Ayvacık'ta önceki gün saat 16.48'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki sarsıntıda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, bazı ağır hasarlı yapılarda yıkıntıların oluştuğu tespit edildi. Vatandaşların, can güvenliği açısından hasarlı yapılara girmemeleri ve uzak durmaları konusunda uyarılar yapılıyor. 5.3'lük depremin ardından 115 sarsıntı daha meydana geldi. AFAD Başkanlığı'ndan depremzedelerin ilk ve acil ihtiyaçları karşılanmak üzere 500 bin lira ödenek tahsis edildi. Ayrıca, afet bölgesinde bulunan köylerdeki hasarın artçı sarsıntılarla artması göz önünde bulundurularak 1 milyon 500 bin lira da ilave acil yardım ödeneği talep edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da, vatandaşların acil ihtiyaçları için ilk etapta bir milyon 50 bin lira ödenek tahsis etti. Kızılay bölgedeki 14 köyde, yaklaşık 4 bin kişiye kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği dağıtıyor.



OKULLAR BUGÜN DE TATİL

Ayvacık ilçesinde önceki gün yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçeye bağlı bazı köylerde eğitime bir gün daha ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kösedere, Tuzla, Yukarıköy, Gülpınar, Babakale, Paşaköy ve Korubaşı köylerinde ilk ve orta dereceli okulların bugün de tatil edildiği bildirildi.



Birkan DÜZENLİ / SABAH