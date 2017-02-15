Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? - İşte Ankara hava durumu!

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarılarının ardından Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışının ardından ise öğrenciler ''Ankara'da yarın okullar tatil mi?'' sorusunun yanıtını beklemeye başladı. Peki Ankara hava durumuna göre bugün başlayan kar yağışı ne kadar sürecek? 16 Şubat Perşembe günü Ankara'da okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği ve Ercan Topaca'dan gelecek açıklamaları bu başlık altından takip edebilirsiniz.

Meteoroloj Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu raporlarına göre beklene kar yağışı başladı. Ankara'da başlayan kar yağışı sonrası ise gözler Ercan Topaca'ya çevrildi. Öğrenciler ''Ankara'da yarın okullar tatil mi?'' sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki Ankara hava durumuna göre bugün başlayan kar yağışı ne kadar devam edecek? Ankaa Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? 16 Şubat Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı? Tüm ayrıntıları bu başlık altından takip edebilirsiniz.



ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? - 16 ŞUBAT PERŞEMBE



Ankara'da soğuk hava bugünde etkisini devam ettiriyor. Yapılan uyarıların ardından ise beklenen kar yağışı bugün başladı. En çok merak edilen soru ise okulların tatil olup olmayacağı oldu. Konuyla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca'dan henüz bir açıklama gelmedi.



ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere kar yağışlı 0

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Adana: Az bulutlu 13

Antalya: Az bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı -6

Diyarbakır: Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı 3

VAN ÇATAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren kar nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini söyledi. Bu arada ilçe genelinde kar nedeniyle ulaşım sıkıntısının yaşandığı yollarda ekiplerin çalışması sürüyor.

ŞIRNAK MERKEZ VE KÖYLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şırnak'ta kar yağışı sonucu il merkezi ve bağlı köylerde okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün, il merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

GİRESUN VE ORDU'DA OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇELER



Ordu ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, bu nedenle Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz ve Korgan ilçelerinin tamamında, Gülyalı, İkizce, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 14 Şubat Salı ara verildiği belirtildi.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kar yağışı dolayısıyla Keşap ilçesinin tamamında, Bulancak ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime aynı gün ara verildiğini duyurdu.