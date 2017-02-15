X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Mardin’de göçükte kalan genç için çalışmalar sürüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

’de te kalan genç için çalışmalar sürüyor!

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 19:31 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 19:56
Mardin’de göçükte kalan genç için çalışmalar sürüyor!
Mardin’de göçükte kalan genç için çalışmalar sürüyor!

’in ilçesinde 70 metre derinliğindeki ve 5 metre genişliğindeki kuyuya düşerek, altında kalan gencin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. için bölgeye Diyarbakır AFAD ekibi de sevk edildi.

ilçesi Koçhisar Mahallesi 342. Sokak'ta 3 yıldır kazı çalışması yapılan 70 metre derinliğindeki ve 5 metre genişliğindeki kuyuya düşerek, altında kalan Selman Çakır'ın (23) kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 5 saattir çalışmaların devam ettiği bölgeye Diyarbakır AFAD ekibi de takviye olarak gönderildi.

Havanın karardığı bölgeye seyyar aydınlatmalar getiren AFAD ekibi, derin kuyuya inerek gence ulaşmaya çalışıyor.

BENZER HABERLER