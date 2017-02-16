İstanbul için AKOM ve Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden Doğu Karedeniz Bölgesi için yoğun kar yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışlarının bu geceden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, eğimin dik olduğu yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.