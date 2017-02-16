X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İstanbul için AKOM ve Meteoroloji'den kar uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

İstanbul için ve 'den uyarısı

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 07:36 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 07:37
İstanbul için AKOM ve Meteoroloji'den kar uyarısı
İstanbul için AKOM ve Meteoroloji'den kar uyarısı

11. Bölge Müdürlüğü’nden Doğu edeniz Bölgesi için yoğun kar yağış uyarısı yapıldı.

11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, devam eden yağışlarının bu geceden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, eğimin dik olduğu yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

BENZER HABERLER