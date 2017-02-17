64 yaşında ikiz doğurdu

İspanya’da tüp bebek yöntemiyle hamile kalan ve ismi açıklanmayan 64 yaşındaki kadın sezaryenle biri kız biri erkek ikiz doğurdu

İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kentinde 64 yaşındaki bir kadın ikiz doğurarak dünyanın en yaşlı doğum yapan kadınlarından oldu. İsmi verilmeyen kadının, tüp bebek tedavisi yöntemiyle hamile kaldığı belirtildi. ABD'de gördüğü tedavinin ardından ülkesine dönen kadının, sezaryenle doğum yaptığı kaydedildi. İspanya merkezli El Pais gazetesinin haberine göre; doktorlar, biri kız biri erkek olan çocukların 2.2 kilogram ve 2.4 kilogram ağırlığında olduğunu açıkladı. Gazete, her iki bebeğin ve annenin de sağlıklarının iyi olduğunu yazdı. Ancak doğum yapan kadının daha önceden de bir çocuk sahibi olması ve bu çocuğun kendisinden alındığının ortaya çıkması, haberle ilgili tartışma yarattı. 64 yaşındaki kadının 6 yıl önce doğum yaparak bir kız dünyaya getirdiği ancak sosyal kurum yetkililerinin "hijyen ve eğitim" sorunlarını gerekçe göstererek çocuğu kadından alıp, akrabalarının korumasına verdiği öğrenildi. Dünyada şimdiye kadar en ilerlemiş yaşta doğum yapan kadın Hindistan'da yine tüp bebek tedavisi yöntemiyle bir erkek bebek dünyaya getiren 70 yaşındaki Daljinder Kaur olmuştu.