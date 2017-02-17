Enes'in katillerine ağırlaştırılmış müebbet

Yengesini, sevgilisi ile yatakta yakalayınca konuşmaması için canice öldürülen 6 yaşındaki Enes'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nin Güllüce Köyü'nde 2015 yılında 6 yaşındaki Enes Tosun'u gizli ilişkisine tanık olduğu gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen yengesi 25 yaşındaki Güneş Tosun ile eşinin akrabası olan sevgilisi 54 yaşındaki Ahmet Tosun yargılandıkları Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Kararı değerlendiren Enes'in ailesi "Adalet yerini buldu. Keşke idam edilselerdi" dedi.